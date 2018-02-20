6-летняя девочка попросила у NASA вернуть Плутону статус планеты

Шестилетняя Кара Люси О'Коннор из Ирландии попросила у NASA вернуть Плутону статус планеты. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Письмо в космическую организацию написала учительница девочки под ее диктовку. В своем послании Кара пожаловалась на решение астрономов лишить Плутона своего статуса. Девочка рассказала, что она хочет стать астронавтом и посетить все планеты нашей Солнечной системы, включая Плутон. Поэтому она хочет, чтобы его вновь внесли в список планет. Также Кара мечтает сама открыть какое-нибудь небесное тело.

Выполнить просьбу девочки в организации, конечно же, не смогли, но отправили ей свой ответ, в котором отметили, что продолжают исследовать Плутон. Каре пожелали хорошо закончить образовательные учреждения и когда-нибудь прийти работать в NASA, чтобы открыть собственную планету.-0-