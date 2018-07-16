"Аббатство Даунтон" продолжится в полнометражном фильме

Разговоры о полнометражном продолжении "Аббатства Даунтон" велись долго и громко еще с момента завершения сериала. В итоге появилось официальное подтверждение, в котором сообщается, что киностудии Focus Features и Carnival Films возьмутся за съемки этим летом. В фильме вернутся к своим ролям Мэгги Смит, Мишель Докери и Хью Бонневиль.

Детали сюжета пока не сообщаются. Известно только, что сценарий к фильму написал автор "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз. Режиссером продолжения сериала будет Байан Персиваль, известный своей работой в "Воровке книг".

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