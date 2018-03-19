Алкогольный напиток возрастом 2 тыс. лет найден в Китае

19 марта, Сиань /БЕЛТА - Жэньминь Жибао/. Бронзовый чайник с алкогольным напитком возрастом свыше 2 тыс. лет обнаружен в ходе раскопок в провинции Шэньси, Северо-Западный Китай.

Данный чайник использовался в качестве жертвенной утвари. Вместе с другими 260 предметами он был извлечен при раскопках могил на кладбище простолюдинов периода династии Цинь (221-207 годы до н.э.).

По словам сотрудника Научно-исследовательского института археологии провинции Шэньси, в запечатанном с помощью натуральных волокон чайнике было обнаружено около 300 мл алкогольного напитка. Жидкость является прозрачной и имеет молочно-белый оттенок. Исследователи полагают, что напиток был изготовлен с помощью брожения, поскольку содержит глутаминовую кислоту.

В могилах также нашли бронзовый меч длиной 60 см. Другой важной находкой стал пластрон (брюшной щит) черепашьего панциря с примерно десятком выбоин и выжженных отметин, являющихся указанием на то, что панцирь использовался предсказателем судьбы для гаданий.-0-

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