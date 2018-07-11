Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примадонна Алла Пугачева дала большое интервью актеру и блогеру Олегу Меньшикову, в котором рассказала о личной жизни, о взаимоотношениях с Максимом Галкиным, а также о детстве и тайне своего имени.

Видео интервью, которое длилось больше часа, опубликовано на YouTube-канале Олега Меньшикова.

Отмечается, что это первое большое интервью Пугачевой за 10 лет. Беседа Аллы Пугачевой и Олега Меньшикова проходила в конце мая в московском театре имени Ермоловой в присутствии зрителей.

Королева российской эстрады рассказала, что в особняке в элитном поселке в Подмосковье у каждого члена семьи есть своя комната. "Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для мужа, потому что я всегда в разных спальнях сплю, всю жизнь", - сказала певица. При этом она отметила, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Максима Галкина.

Она также призналась, что изначально была против идеи постройки замка, но Галкин, которого она называет "старичком, заблудившимся в детстве", захотел воплотить свою мечту. "Когда он начал делать этот "Диснейленд", я была против. Горгульи у входа… Я даже их боялась. Я теперь любуюсь всем этим", - отметила Алла Пугачева.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году при помощи суррогатной матери у пары родилось двое детей.-0-