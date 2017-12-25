Аллигатор выбрал странный способ прыгнуть в воду - видео

Небольшой катер с туристами увяз в грязи. Соседом лодки оказался огромный аллигатор, которому непрошеные гости явно не понравились. В какой-то момент он решил покончить с раздражающим фактором.
Инцидент произошел в американском штате Флорида. Туристы заметили аллигатора, который искоса наблюдал за ними, а один из них даже предложил похлопать хищника по спине.
Внезапно аллигатор одним прыжком перемахнул через борт лодки, но пока люди отбежали на край судна, он оказался на другой стороне и начал усердно протискиваться через перила. Вскоре пресмыкающееся прыгнуло в воду, никого при этом не трогая.
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