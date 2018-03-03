Американец пообещал к маю съесть 30 тысяч Биг-Маков

Американец Дон Горске, известный своей любовью к Биг-Макам, планирует к маю съесть 30 тысяч данных сэндвичей. Об этом сообщает интернет-портал Fox Business.

Известно, что Горске за неделю съедает около 14 Биг-Маков. Мужчина признался, что за последние 44 года наберется максимум дней 8, когда он не ел сэндвичи. Обычно он заранее закупается бургерами в ресторане быстрого питания, а потом просто разогревает их в микроволновке.

В 2016 году мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что съел за свою жизнь столько Биг-Маков, сколько не съедал ни один человек в мире.-0-