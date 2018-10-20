Американка отрастила откушенную пумой фалангу пальца

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительнице США удалось отрастить откушенную пумой фалангу пальца. Об этом рассказало издание Daily Mail Online.
Сорокалетняя Джания Уолкер в 2017 года отдыхала в Гондурасе, и на нее напала пума. Животное откусило фалангу указательного пальца правой руки. Местные врачи не смогли ничем помочь и сказали, что Джании придется жить с ампутированной фалангой. Однако в Калифорнии доктор предложил ей попробовать тромбоцитный гель из ее собственной плазмы крови. Врачу с помощью инъекций удалось запустить регенерацию тканей. Первые результаты появились через несколько дней, а спустя несколько месяцев на фаланге уже сформировался ноготь. Такой прогресс удивил врача.
Пока палец не выглядит так, как раньше. Но Джания надеется, что ее пример вдохновит и других людей искать выход из ситуации.-0-
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