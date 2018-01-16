Американские ученые рассказали, чем опасна соль

Специалисты из США установили, что употреблять в пищу много соли крайне вредно для нашего здоровья. Последние исследования показали, что большое количество соли может спровоцировать изменения иммунной системы.

На артериальное давление соль никак не влияет. При этом ее чрезмерное употребление может уменьшать мозговой кровоток.

Ученые подчеркнули, что популярная в последнее время соляная диета вовсе не полезна для организма, а наоборот, лишь вызывает опасность для вашего организма.

К таким результатaм удалось прийти на основе экспериментов на лабораторных мышах. Правда, исследования также показали, что происходящие в организме из-за соли изменения обратимы. В случае возвращения к нормальному режиму питания, человеческий организм через некоторое время приходит в норму.

Так, по рекомендациям ВОЗ, в день следует употреблять не более пяти грамм этого вещества. Также, по исследованиям Всемирной организации здравоохранения, больше половины людей ежедневно превышают эту норму на 80-140 процентов.