Американский программист показал как изменилась Земля за сотни миллионов лет

Американский программист Йен Вебстер на базе академического проекта, который обеспечивает геологов программами для изучения тектонических плит, построил модель, позволяющую с помощью интерактивной карты увидеть, как изменилась Земля за последние сотни миллионов лет.

На карте можно посмотреть, как изменилась Земля за последние 750 миллионов лет. И где тогда находился ваш город.

Кроме того, можно регулировать временной период, который вы хотели бы посмотреть или же привязать карту к каким-либо событиям: начиная от появления растений и заканчивая конкретными историческими событиями.