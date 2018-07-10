Американский программист показал как изменилась Земля за сотни миллионов лет

Американский программист Йен Вебстер на базе академического проекта, который обеспечивает геологов программами для изучения тектонических плит, построил модель, позволяющую с помощью интерактивной карты увидеть, как изменилась Земля за последние сотни миллионов лет.
На карте можно посмотреть, как изменилась Земля за последние 750 миллионов лет. И где тогда находился ваш город.
Кроме того, можно регулировать временной период, который вы хотели бы посмотреть или же привязать карту к каким-либо событиям: начиная от появления растений и заканчивая конкретными историческими событиями.
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