Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли договоренности в бракоразводном процессе

Известная голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт, расставшиеся еще около двух лет назад, наконец сумели достигнуть договоренности о разводе и готовы официально завершить этот процесс, сообщают зарубежные СМИ. По их данным, знаменитости официально перестанут супругами уже через несколько недель.

По сообщениям иностранных СМИ, юристы завершают финальные бумажные формальности, после чего Анджелина Джоли и Брэд Питт официально станут свободными. Актерам удалось прийти к соглашению по поводу своих детей. Именно этот пункт не давал знаменитостям расторгнуть брак. Правда, пока не сообщается, о чем договорились Брэд и Анджелина.

Известно только, что бывшие возлюбленные совместно решили, что важно ради детей поддерживать дружеские отношения.