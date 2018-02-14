Анджелина Джоли планирует завершить актерскую карьеру и уйти в политику

Инсайдеры сообщают, что Анджелина Джоли собралась переехать с детьми в Лондон. У нее зреет идея завершить карьеру актрисы и податься в политику. Несмотря на то, что они с Брэдом Питтом вроде как достигли дружеского соглашения, жить с ним в одном городе она не собирается.
Анджелина Джоли планирует работать советником по делам беженцев в правительстве Великобритании.
Одним из факторов, подтолкнувших ее к принятию такого решения, стало то, что Брэд Питт в последнее время очень сблизился со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон. Джоли запрещала ему общаться с ней, но так как пара больше не вместе, то и запрещать никто никому не может. А недавно Питт еще и познакомил детей со своей бывшей женой.
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