Анджелина Джоли ради роли изменила внешность

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На страницах фансообществ Анджелины Джоли в социальных сетях появились фото актрисы в новом образе.
Ради роли в фентези-драме Come away Анджелина стала блондинкой. Скорее всего, актриса снимается в парике.
Она будет играть Роуз, мать Питера Пена и Алисы из Зазеркалья. Отца детей исполнить актер Дэнни Ойелоу. Новый фильм является приквелом двух самых известных британских сказок — "Питера Пэна" Джеймса Мэтью Барри и "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла.
Режиссером картины является Бренда Чэпман, получившая "Оскар" за мультфильм "Храбрая сердцем". Дата выхода на экраны пока неизвестна. -0-
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