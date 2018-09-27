Анджелина Джоли ради роли изменила внешность

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На страницах фансообществ Анджелины Джоли в социальных сетях появились фото актрисы в новом образе.

Ради роли в фентези-драме Come away Анджелина стала блондинкой. Скорее всего, актриса снимается в парике.

Она будет играть Роуз, мать Питера Пена и Алисы из Зазеркалья. Отца детей исполнить актер Дэнни Ойелоу. Новый фильм является приквелом двух самых известных британских сказок — "Питера Пэна" Джеймса Мэтью Барри и "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэрролла.

Режиссером картины является Бренда Чэпман, получившая "Оскар" за мультфильм "Храбрая сердцем". Дата выхода на экраны пока неизвестна. -0-