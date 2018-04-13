Анджелина Джоли возглавила список самых уважаемых знаменитостей

Актриса Анджелина Джоли возглавила рейтинг самых уважаемых знаменитостей. Среди мужчин на первом месте оказался Билл Гейтс. Опрос проводила исследовательская компания YouGov.

Оказалось, что именно Анджелина вызывает у публики наибольшее доверие. На вторую строчку рейтинга попала Мишель Обама, а замкнула тройку лидеров Опра Уинфри.

В мужском рейтинге абсолютным лидером оказался Билл Гейтс, за ним, на второй строчке, расположился Барак Обама, а на третьей – актер Джеки Чан.