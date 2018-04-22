Археологи нашли в Египте голову статуи римского императора Марка Аврелия

В Египте археологи обнаружили голову статуи римского императора Марка Аврелия. Об этом сообщает ТАСС.

Голову статуи римского императора Марка Аврелия нашли ученые во время ремонта в древнеегипетском храме Ком-Омбо на юго-востоке Египта. Уникальность находки состоит в том, что скульптурные изображения этого императора практически не встречались на территории Египта. Найденная кудрявая голова императора с бородой имеет размеры 40х33х34 сантиметра. Недалеко обнаружен фрагмент безголовой статуи из песчаника.

Работы по очистке храма Ком-Омбо от грунтовых вод начались в сентябре 2017 года. В феврале нынешнего года здесь обнаружили фрагменты огромной статуи фараона Рамзеса 11, здесь же найдено несколько древних статуй.