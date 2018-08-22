Aston Martin воссоздаст автомобиль Джеймса Бонда

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный концерн Aston Martin совместно с компанией EON Productions выпустит партию автомобилей DB5, которые станут точной копией классического транспортного средства Джеймса Бонда, сообщает Comic Book.

Все машины будут окрашены в оригинальный цвет Silver Birch, оснащены всеми шпионскими гаджетами, которые запомнились зрителям фильмов об агенте 007. А интерьером автомобиля займется обладатель премии Американской Киноакадемии Крис Корбалд, который работал над спецэффектами множества эпизодов "бондианы".

Каждый такой автомобиль будет стоить около $3,5 млн. Первые из Aston Martin Goldfinger DB5, которые будут выпущены в количестве всего двадцати пяти штук, поступят в продажу уже в 2020 году.-0-