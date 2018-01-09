Астронавт Норисигэ Канаи вырос на 9 см за время пребывания на МКС

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавт из Японии Норисигэ Канаи вырос на 9 см за три недели, которые он провел на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запись Канаи в Twitter.

"Я прошел медицинское обследование с измерением физическим параметров. Оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели", - написал астронавт.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) отметили, что обычно в космосе человек может вырасти на 1-2 см из-за отсутствия гравитации. Ранее не было случаев, согласно информации JAXA, когда астронавт вытянулся сразу на 9 см.

Группа специалистов из Антона Шкаплерова, Скотта Тингла и Норисигэ Канаи прибыла на МКС 19 декабря 2017 года. Космонавтам предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08". Также запланировано провести 51 научный эксперимент.-0-