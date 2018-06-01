Астрономический прогноз на июнь 2018

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июнь порадует нас самым длинным световым днем в году в день летнего солнцестояния 21 июня, а также появлением серебристых облаков на сумеречном небе, наступлением долгожданных белых ночей и полярного дня в приполярных широтах Северного полушария, сообщается на сайте Московского планетария.

Звездное небо июня

В июне в средних широтах начинается период светлых ночей. Солнце не опускается достаточно глубоко под горизонт, и в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, что ухудшает условия для наблюдений слабых туманных объектов космоса. Большую Медведицу находим слева от Полярной звезды, высоко, в северо-западном сегменте неба. Млечный путь протягивается дугой от севера до юга над восточным горизонтом. В области зенита видна Голова Дракона. Из легко узнаваемых рисунков неба вы увидите, что трапеция Льва ночью уже клонится к западу, а созвездия Лебедь, Лира и Орел, самые яркие звезды которых Денеб, Вега и Альтаир, образуют "летний треугольник", поднимаются высоко над юго-восточным горизонтом после полуночи.

Для созвездия Лебедя характерен крест, вершина которого отмечена белым Денебом - на старинных звездных картах мы видим Лебедя, летящего вниз к Земле. Греки считали, что в этом образе всемогущий Зевс, скрываясь от ревности Геры, летит на свидание к Леде - будущей матери Кастора и Поллукса.

В южной стороне неба над горизонтом поднимается Стрелец, Змееносец, левее него Орел, Дельфин, высоко расположены созвездия Лебедь, Лира и Геркулес. В юго-западной части неба видны Северная Корона и Волопас.

Наблюдение серебристых облаков

Для тех районов, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические, открывается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня.

Серебристые облака (также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака) - сравнительно редкое атмосферное явление. Наблюдаются в летние месяцы в широтах между 43 и 65 градусами северной и южной широты. Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.

Солнце

Июнь - самый благоприятный период в году для наблюдений Солнца. Но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением апертурного солнечного фильтра.

Солнце движется по созвездию Тельца до 21 июня (день летнего солнцестояния), а затем переходит в созвездие Близнецы и остается в нем до конца месяца. Солнце 21 июня как бы замирает (останавливается) в верхней точке максимального склонения, поэтому и называют этот день солнцестоянием. С этого дня оно ежедневно в полдень будет опускаться ниже и ниже к горизонту, уменьшая продолжительность светового дня.

Солнце на небе Мурманска в день летнего солнцестояния

На широте Санкт-Петербурга наступают белые ночи, а севернее 66 широты наступает полярный день. Так, в российском Мурманске полярный день длится 2 месяца - с 22 мая по 22 июля. Это период, когда Солнце вообще не опускается за линию горизонта.

Важные события июня

16 июня исполняется 55 лет полету Валентины Терешковой на космическом корабле "Восток-6" в космос. Она стала первой женщиной космонавтом и шестым по счету советским космонавтом.

22 июня исполняется 40 лет открытию первого спутника Плутона, который получил имя Харон.

27 июня года Сатурн вступит в противостояние с Солнцем, наступает лучшее время для наблюдений окольцованной планеты-гиганта.

30 июня - Международный день астероида, в этот день 110 лет назад на Землю упал Тунгусский метеорит.-0-