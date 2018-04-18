Астрономы обнаружили экзотическую планету, схожую с Юпитером

Участники международного проекта Уральского федерального университета обнаружили новую планету, по своим характеристикам схожую с Юпитером. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
Планета обнаружена вне Солнечной системы. Она вращается вокруг звезды, схожей с Солнцем. Ученые назвали свое открытие KPS-1b. Размеры KPS-1b близки к размерам Юпитера, но расположена она в непосредственной близости к родительской звезде, поэтому температура атмосферы выше, чем у Юпитера.
Наблюдения проводились множеством обсерваторий, потому и открытие принадлежит одновременно астрономам из России, Бельгии, США, Великобритании, Франции, Голландии, Турции, Португалии, Литвы, Италии и Канады.
Уникальность открытия в том, что мысли о признаках существования экзотической планеты впервые высказал не профессионал, а астроном-любитель из штата Масачусетс. Он наблюдал за небом через телескоп с диаметром зеркала всего 28 сантиметров.
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