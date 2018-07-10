Астрономы обнаружили в ранней Вселенной яркий элемент

Ученые обнаружили в ранней Вселенной квазар. Квазар - один из самых ярких элементов, представляющий из себя вспышку. Он находится далеко за пределами Галактики. Это настоящая загадка, ведь сейчас не все могут рассказать о нем.
Квазар, который называется PSO J352.4034-15.3373, нашли с помощью радиотелескопа Very Long Baseline Array на расстоянии 13 миллиардов световых лет от Земли.
Этот элемент состоит из трех компонентов: черная дыра и две струи. Ученые продолжают изучать, является ли находка молодым элементом.
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