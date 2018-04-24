Астрономы обнаружили во Вселенной черную планету

Астрономы обнаружили во Вселенной абсолютно черную планету. Ее поверхность поглощает до 99% света.

Планету назвали WASP-104b, она была открыта в 2014 году. На то время считалось, что она поглощает 60% света. И только современные расчеты показали, что WASP-104b отражает только 1% света, а остальное освещение поглощает. Причина – содержание натрия и калия в атмосфере. Планета относится к классу газовых гигантов с массой, сходной с массой Юпитера.

Ранее самой темной считалась планета TrES-2b в созвездии Дракона, отражающая менее 1% света. Астрономы считают, что после дальнейшего изучения планеты WASP-104b велика вероятность, что она темнее TrES-2b.