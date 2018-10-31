Астропрогноз на ноябрь 2018 года

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
31 октября 2018, Ср
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.409
USD 2.1178
RUB 3.2213
Главное
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее улучшение отношений между Беларусью и США
Президент
Румас назвал топ-10 задач для правительства
Экономика
Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября повышается до Br214,21
Общество
Квартиру в Минске и два из пяти внедорожников от "Евроопт" выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Общество
Казахстан отмечает большую роль Беларуси в урегулировании проблем безопасности в Европе
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Лучших мастеров индустрии красоты выберут в Минске 8-10 ноября
12:19 Общество
Беларусь участвует в конференции Международного союза электросвязи в Дубае
12:19 Общество
Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам в повторном товарищеском матче
12:18 Спорт
Лукашенко примет участие в основной дискуссии на Мюнхенской конференции в Минске
12:11 Президент
Беларусь может получить седьмой транш ЕФСР в I квартале 2019 года
12:09 Экономика
Запрет на лов сома и сига вводится в Беларуси с 1 ноября
12:05 Общество
Временная экспозиция памяти Минского гетто откроется в Музее истории ВОВ
12:02 Регионы
Погодные условия благоприятно складываются для развития озимых - Белгидромет
11:56 Экономика
Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены в Беларуси
11:47 Экономика
Доля частного сектора на рынке бытовых услуг в Минске увеличивается
11:42 Регионы
"Белавиа" планирует в 2019 году открыть регулярные рейсы в Мюнхен
11:41 Общество
В Китае появился полицейский участок без персонала
11:39 Технологии
Роскосмос назвал официальную причину аварии ракеты "Союз-ФГ"
11:38 Технологии
Беларусь собирается создать лучшие в ЕАЭС условия для привлечения инвестиций - Румас
11:36 Экономика
Органы занятости в январе-сентябре помогли открыть свое дело 23 инвалидам
11:32 Общество
Золотой юбилей студии "Летопись" отметят на "Лістападзе"
11:32 Культура
Концепцию умной навигации планируют разработать в Беларуси
11:31 Экономика
До +18°С ожидается по юго-западу Беларуси 1 ноября
11:31 Общество
Реконструкция бани №1 в Минске начнется в 2019 году
11:31 Регионы
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-сентябре увеличили экспорт продукции в страны ЕС на 45,7%
11:23 Экономика
Все новости
Темы
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Новый год Новый год
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Астропрогноз на ноябрь 2018 года

Калейдоскоп 31.10.2018 | 10:55
Фото EPA
Фото EPA

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрьское небо обещает запомниться красивейшим метеорным дождем, яркими звездами зимних созвездий, а также утренней видимостью Венеры и Меркурия, сообщается на сайте Московского планетария.

Звездное небо ноября

В ясную морозную ночь над горизонтом можно увидеть все яркие звезды зимних созвездий. В ноябрьскую полночь на востоке из-за горизонта поднимается созвездие Льва с яркой звездой Регулом, а на северо-востоке, высоко над горизонтом, располагается Большая Медведица. На северо-западе, также вблизи горизонта, видны созвездия Лиры и Лебедя.

В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персея, слева от него - Возничий, под ним - Телец, а еще ниже и левее (восточнее) располагается созвездие Ориона с яркими звездами - красной Бетельгейзе и голубоватыми Ригелем и Беллатриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, под ними у горизонта - Кит. На юго-востоке высоко видны Близнецы, под ними - Малый Пес, а вблизи горизонта - ярчайшая звезда всего неба Сириус (альфа Большого Пса).

Метеорный поток ноября - Леониды

С 5 по 30 ноября можно наблюдать метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет максимума действия. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля - Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Например, в 1966 году за час наблюдалось до 10 тыс. метеоров - почти 30 падающих звезд за секунду. В этом году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час.

Солнце

Солнце, двигаясь по созвездию Весов, 23 ноября пересечет границу созвездия Скорпиона, а 29 ноября войдет в созвездие Змееносца. Склонение центрального светила к концу ноября достигает 21,5 градуса к югу от небесного экватора, поэтому продолжительность дня в северном полушарии Земли близка к минимальной.

Нужно помнить, что визуальные наблюдения Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра.

Магнитные бури

В ноябре не ожидается сильных магнитных бурь. Согласно прогнозам, 3 ноября произойдет слабая магнитная буря уровня G1. После этого возбужденная магнитосфера сохранится на протяжении трех дней, а также 9 и 11 ноября.

Что можно увидеть в ноябре в телескоп

двойные звезды: θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), M39 (Лебедь), h и χ Персея;

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М31 в созвездии Андромеда, М33 в созвездии Треугольник, М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

Интересные события ноября в астрономии и космонавтике

1 ноября - 55 лет назад в Советском Союзе осуществлен первый в мире запуск автоматической межпланетной станции "Марс-1" к планете Марс, показавший реальную перспективу возможности изучения этой планеты технико-космическими средствами. Наибольшее сближение АМС "Марс-1" с Марсом произошло 19 июня 1963 года.

3 ноября - 61 год назад в Советском Союзе совершен запуск космического аппарата "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. За границами земной атмосферы оказалось первое теплокровное, начавшее эру космических путешествий с экипажем на борту.

4 ноября - окончание вечерней видимости Юпитера, начало утренней видимости Венеры.

7 ноября - новолуние.

8 ноября - 362 года со дня рождения Эдмунда Галлея - английского Королевского астронома, геофизика, математика, метеоролога, физика и демографа. Возвращение кометы в предсказанный им срок стало первым триумфальным подтверждением теории тяготения Ньютона и прославило имя самого Галлея. Эта комета в наши дни называется 1P/Halley или кометой Галлея.

8 ноября - 123 года назад физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи.

12 ноября - 4 года назад совершена первая мягкая посадка на ядро кометы. Спускаемый модуль космического аппарата "Розетта" опустился на ядро кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

12 ноября - 3 года назад в пустыне Атакама в Чили был заложен первый камень в строительство Европейского чрезвычайно большого телескопа (European Extremely Large Telescope) с диаметром зеркала 39,3 м.

15 ноября - 280 лет со дня рождения выдающегося английского астронома Уильяма Гершеля.

15 ноября - Луна в фазе первой четверти.

16 ноября - 53 года назад запущена первая успешная межпланетная станция "Венера-3", которая стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты (Венера).

17 ноября - 48 лет назад на поверхности Луны впервые начала работать автоматическая лаборатория "Луноход-1". Это первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела (с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года).

18 ноября - максимум действия метеорного потока Леониды.

19 ноября - 307 лет со дня рождения великого русского ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова. Среди его астрономических исследований наиболее значительным является открытие 6 июня 1761 года атмосферы Венеры.

20 ноября - 129 лет со дня рождения американского астронома Эдвина Пауэлла Хаббла. Труды Хаббла положили начало внегалактической астрономии.

20 ноября - 20 лет назад осуществлен запуск первого модуля МКС - российского функционального грузового блока "Заря".

21 ноября - 235 лет назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. В этот день два отважных француза Пилатр де Розье и маркиз д'Арланд впервые в истории совершили полет на воздушном шаре братьев Монгольфье. Воздухоплаватели достигли высоты 915 м и за 25 минут преодолели расстояние в 9 км.

23 ноября - полнолуние.

25 ноября - 103 года назад была опубликована Общая теория относительности Альберта Эйнштейна.

26 ноября - 13 лет назад космический аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований "Хаябуса" совершил забор грунта с поверхности астероида Итокава и успешно доставил его образцы на Землю. Это была первая доставка образцов грунта с астероида.

27 ноября - 316 лет со дня рождения Андерса Цельсия - шведского астронома, геолога и метеоролога (в XVIII веке геология и метеорология считались частью астрономии), создателя новой для своего времени шкалы для измерения температуры, впоследствии получившей его имя.

27 ноября - 13 лет назад АМС "Кассини" впервые фотографирует знаменитые гейзеры спутника Сатурна Энцелада.

29 ноября - начало утренней видимости Меркурия.

30 ноября - Луна в фазе последней четверти.-0-

Фото Московского планетария, V-kosmose.com

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
космос
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.409 BYN 2.402 BYN 2.408 BYN
USD
2.1178 BYN 2.117 BYN 2.121 BYN
RUB
3.2213 BYN 3.222 BYN 3.235 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

БГУ запустил собственный космический спутник
Все видео

Фотоновости

Румас принял участие в заседании Палаты представителей
Все фото

Инфографика

Минск принимает встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проводится в г.Мюнхене (Германия) ежегодно, начиная с 1963 года.
Вся инфографика
Президент
Армен Саркисян и Александр Лукашенко Лукашенко: Армения в лице Беларуси всегда будет иметь хорошего и надежного друга
Лукашенко примет участие в основной дискуссии на Мюнхенской конференции в Минске
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее улучшение отношений между Беларусью и США
Политика
Казахстан отмечает большую роль Беларуси в урегулировании проблем безопасности в Европе
Белорусская делегация планирует участвовать в совещании спикеров парламентов стран Евразии в Астане
Макей и Лавров обсудили взаимодействие Беларуси и России в интеграционных объединениях
Экономика
Фото из архива В Беларуси планируется реформировать систему оплаты труда бюджетников
Беларусь может получить седьмой транш ЕФСР в I квартале 2019 года
Погодные условия благоприятно складываются для развития озимых - Белгидромет
Происшествия
Фото УВД Витебского облисполкома Правоохранителя изъяли у витебчанина более 850 г тяжелых наркотиков
В Пружанском районе в ДТП пострадал 9-летний ребенок
В Минске у приезжего украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет
Общество
РЕПОРТАЖ: Национальный аэропорт Минск готовится к открытию второй взлетной полосы
Лучших мастеров индустрии красоты выберут в Минске 8-10 ноября
Беларусь участвует в конференции Международного союза электросвязи в Дубае
Регионы
Фото из архива Доля частного сектора на рынке бытовых услуг в Минске увеличивается
Временная экспозиция памяти Минского гетто откроется в Музее истории ВОВ
Реконструкция бани №1 в Минске начнется в 2019 году
Спорт
БГК имени Мешкова разгромил "Вардар" в матче SEHA-лиги
Сборная Беларуси по мини-футболу уступила итальянцам в повторном товарищеском матче
"Беларусь 5" представит проект об Анатолии Капском
Технологии
Фото БГУ Белгосуниверситет запустил собственный космический спутник
В Китае появился полицейский участок без персонала
Роскосмос назвал официальную причину аварии ракеты "Союз-ФГ"
Культура
Фото 4vf.net Пресс-конференция к Международному фестивалю современной хореографии пройдет сегодня в БЕЛТА
Золотой юбилей студии "Летопись" отметят на "Лістападзе"
Международный фестиваль полнокупольных фильмов откроется в Минском планетарии 2 ноября
В мире
Фото Indonesia Rescue Обнаружено предполагаемое место крушения самолета в Индонезии
При крушении вертолета в Афганистане погибли 25 человек
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция 31 октября, 14:00 XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия