Астропрогноз на ноябрь 2018 года

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ноябрьское небо обещает запомниться красивейшим метеорным дождем, яркими звездами зимних созвездий, а также утренней видимостью Венеры и Меркурия, сообщается на сайте Московского планетария.

Звездное небо ноября

В ясную морозную ночь над горизонтом можно увидеть все яркие звезды зимних созвездий. В ноябрьскую полночь на востоке из-за горизонта поднимается созвездие Льва с яркой звездой Регулом, а на северо-востоке, высоко над горизонтом, располагается Большая Медведица. На северо-западе, также вблизи горизонта, видны созвездия Лиры и Лебедя.

В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персея, слева от него - Возничий, под ним - Телец, а еще ниже и левее (восточнее) располагается созвездие Ориона с яркими звездами - красной Бетельгейзе и голубоватыми Ригелем и Беллатриксом. На юго-западе высоко расположены Пегас и Андромеда, под ними у горизонта - Кит. На юго-востоке высоко видны Близнецы, под ними - Малый Пес, а вблизи горизонта - ярчайшая звезда всего неба Сириус (альфа Большого Пса).

Метеорный поток ноября - Леониды

С 5 по 30 ноября можно наблюдать метеорный поток Леониды, названный в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. В ночь с 17 на 18 ноября он достигнет максимума действия. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля - Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета. Интенсивность потока меняется из года в год. Но каждые 33 года поток усиливается и выливается на Землю в виде звездных дождей, звездных ливней или даже штормов. Например, в 1966 году за час наблюдалось до 10 тыс. метеоров - почти 30 падающих звезд за секунду. В этом году в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час.

Солнце

Солнце, двигаясь по созвездию Весов, 23 ноября пересечет границу созвездия Скорпиона, а 29 ноября войдет в созвездие Змееносца. Склонение центрального светила к концу ноября достигает 21,5 градуса к югу от небесного экватора, поэтому продолжительность дня в северном полушарии Земли близка к минимальной.

Нужно помнить, что визуальные наблюдения Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно обязательно проводить с применением солнечного фильтра.

Магнитные бури

В ноябре не ожидается сильных магнитных бурь. Согласно прогнозам, 3 ноября произойдет слабая магнитная буря уровня G1. После этого возбужденная магнитосфера сохранится на протяжении трех дней, а также 9 и 11 ноября.

Что можно увидеть в ноябре в телескоп

двойные звезды: θ Тельца, η Персея, γ Андромеды, η Кассиопеи;

переменные звезды: ζ Близнецов, δ Цефея, β Персея, λ Тельца;

рассеянные звездные скопления: Ясли (Рак), M35 (Близнецы), Плеяды (Телец), M39 (Лебедь), h и χ Персея;

туманности: М1 в созвездии Телец, М42 в созвездии Орион;

галактики: М31 в созвездии Андромеда, М33 в созвездии Треугольник, М81 и М82 в созвездии Большая Медведица.

Интересные события ноября в астрономии и космонавтике

1 ноября - 55 лет назад в Советском Союзе осуществлен первый в мире запуск автоматической межпланетной станции "Марс-1" к планете Марс, показавший реальную перспективу возможности изучения этой планеты технико-космическими средствами. Наибольшее сближение АМС "Марс-1" с Марсом произошло 19 июня 1963 года.

3 ноября - 61 год назад в Советском Союзе совершен запуск космического аппарата "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. За границами земной атмосферы оказалось первое теплокровное, начавшее эру космических путешествий с экипажем на борту.

4 ноября - окончание вечерней видимости Юпитера, начало утренней видимости Венеры.

7 ноября - новолуние.

8 ноября - 362 года со дня рождения Эдмунда Галлея - английского Королевского астронома, геофизика, математика, метеоролога, физика и демографа. Возвращение кометы в предсказанный им срок стало первым триумфальным подтверждением теории тяготения Ньютона и прославило имя самого Галлея. Эта комета в наши дни называется 1P/Halley или кометой Галлея.

8 ноября - 123 года назад физик Вильгельм Рентген открыл рентгеновские лучи.

12 ноября - 4 года назад совершена первая мягкая посадка на ядро кометы. Спускаемый модуль космического аппарата "Розетта" опустился на ядро кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.

12 ноября - 3 года назад в пустыне Атакама в Чили был заложен первый камень в строительство Европейского чрезвычайно большого телескопа (European Extremely Large Telescope) с диаметром зеркала 39,3 м.

15 ноября - 280 лет со дня рождения выдающегося английского астронома Уильяма Гершеля.

15 ноября - Луна в фазе первой четверти.

16 ноября - 53 года назад запущена первая успешная межпланетная станция "Венера-3", которая стала первым земным аппаратом, достигшим поверхности другой планеты (Венера).

17 ноября - 48 лет назад на поверхности Луны впервые начала работать автоматическая лаборатория "Луноход-1". Это первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела (с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года).

18 ноября - максимум действия метеорного потока Леониды.

19 ноября - 307 лет со дня рождения великого русского ученого-энциклопедиста Михаила Ломоносова. Среди его астрономических исследований наиболее значительным является открытие 6 июня 1761 года атмосферы Венеры.

20 ноября - 129 лет со дня рождения американского астронома Эдвина Пауэлла Хаббла. Труды Хаббла положили начало внегалактической астрономии.

20 ноября - 20 лет назад осуществлен запуск первого модуля МКС - российского функционального грузового блока "Заря".

21 ноября - 235 лет назад состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. В этот день два отважных француза Пилатр де Розье и маркиз д'Арланд впервые в истории совершили полет на воздушном шаре братьев Монгольфье. Воздухоплаватели достигли высоты 915 м и за 25 минут преодолели расстояние в 9 км.

23 ноября - полнолуние.

25 ноября - 103 года назад была опубликована Общая теория относительности Альберта Эйнштейна.

26 ноября - 13 лет назад космический аппарат Японского агентства аэрокосмических исследований "Хаябуса" совершил забор грунта с поверхности астероида Итокава и успешно доставил его образцы на Землю. Это была первая доставка образцов грунта с астероида.

27 ноября - 316 лет со дня рождения Андерса Цельсия - шведского астронома, геолога и метеоролога (в XVIII веке геология и метеорология считались частью астрономии), создателя новой для своего времени шкалы для измерения температуры, впоследствии получившей его имя.

27 ноября - 13 лет назад АМС "Кассини" впервые фотографирует знаменитые гейзеры спутника Сатурна Энцелада.

29 ноября - начало утренней видимости Меркурия.

30 ноября - Луна в фазе последней четверти.-0-

Фото Московского планетария, V-kosmose.com