Audi поменяет знаменитый логотип

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Audi изменит свой логотип, сообщает QuttroWorld.

Это станет самым масштабным изменением дизайна с момента появления "четырехколечного" логотипа в 1934 году.

Согласно эскизам, которые компания предоставила в патентные ведомства Германии и США, кардинальных изменений не планируется. Марка, скорее, намерена расширить число вариаций своих логотипов.

Первый эскиз - это уже знакомые нам четыре кольца, но без перекрещивающихся полукружий в центре логотипа.

Второй вариант эмблемы выглядит и вовсе революционно. Это две пары полукружий, объединенных центральной перемычкой.

Эксперты отмечают, что классический вариант после премьеры новых логотипов также останется. Новые задействуют для оформления перспективных новинок - электрических, спортивных или люксовых моделей бренда.

На данный момент со стороны самой компании официальных заявлений не поступало.-0-

Фото QuttroWorld