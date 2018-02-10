Австралиец поймал живьем двух огромных крокодилов

В Австралии поймали двух огромных гребнистых крокодилов, которые истребляли скот на севере страны. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Сообщается, что первая рептилия имеет длину - 4,4 метра, а вторая — 4,3 метра. Их острые клыки были размером с ладонь взрослого человека. Роджер Мэтьюс, который поймал хищников, назвал их Гоббо и Кроко. Во время ловли крокодилов мужчина использовал специальный крюк с петлей.
Охотник не смог найти ферму, которая приютила бы крокодилов, поэтому их пришлось умертвить. Мужчина намерен продать их шкуры и черепа.-0-
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