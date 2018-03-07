Австралийские власти заказали крупную партию поездов, которые не влезают в местные тоннели

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские власти заказали новые пассажирские поезда из Республики Корея, после чего выяснилось, что они не подходят по размерам к местным тоннелям, сообщает издание Business Insider Australia.

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс сделало крупный заказ на 2 млрд. долларов у южнокорейской компании по производству поездов. Транспортные средства сделаны по последним технологиям. Они даже оснащены станциями для зарядки смартфонов и стойками для велосипедов. Однако возникла одна проблема - вагоны слишком широкие для местных тоннелей. Так, прошлые поезда были 2,9 м в ширину, а новые - 3,1 м.

Местные власти решили не отменять заказ, а потратиться еще немного и переделать несколько тоннелей, построенных еще в начале прошлого века. -0-