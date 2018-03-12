Австралийский пенсионер голыми руками отбился от акулы

69-летний житель Австралии сумел голыми руками отразить нападение акулы. Мужчина купался в океане примерно в 100 метрах от берега, когда к нему подплыл хищник длиной 3,5 метра.

Вначале мужчина увидел характерный плавник, который постепенно начал сужать круг и приближаться к пловцу. Тогда он нырнул под воду и дождался пока акула подплывет поближе. После этого мужчина нанес ей несколько ударов кулаком в нос.

Хищник отступал, но возвращался снова. Он проделал это 6-7 раз. По мнению пенсионера, акула просто рассмотрела его ярко-розовые плавки и поняла, что ее добыча не может так стильно одеваться.