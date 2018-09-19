Барселона возглавила рейтинг городов, которые больше всего страдают от наплыва туристов

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи проанализировали 500 городов, которые в прошлом году посетило наибольшее количество туристов. Источником такой информации стали данные Всемирной туристической организации (UNWTO).

Об этом сообщает портал "Европейская правда". Возглавила этот рейтинг Барселона. Вслед за этим городом идет Амстердам, на третьем месте - Венеция. В десятку рейтинга вошли Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Москва, Афины и Нант.

При определении перегруженности городов эксперты учитывали доступные места для ночлега на квадратный километр, сравнивали количество туристов в пиковый сезон с количеством местных жителей, выборочно изучили мнение жителей каждого города, как они относятся к туристам. Эти данные и легли в основу рейтинга.-0-