Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в киноленте про Brexit

Телеканал Channel 4 снимет политическую драму о выходе Великобритании из Евросоюза под рабочим названием "Brexit". Режиссером кинокартины выступит Тоби Хейнз, занимавшийся постановкой некоторых серий "Шерлока" и "Черного зеркала". Главная роль досталась Бенедикту Камбербэтчу.
Британский актер исполнит роль Доминика Каммингса, который является одним из руководителей кампании "Vote Leave", повлиявшей на исход референдума в 2016 году. Именно вокруг этого референдума и будет строиться весь сюжет фильма.
Пока мало что известно о готовящейся кинокартине. Дата релиза и остальной актерский состав пока не называются.
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