Бенедикт Камбербэтч сыграл в футбол с детьми

На днях британский актер Бенедикт Камбербэтч посетил общественный спортивный центр в Лондоне и пообщался с юными футболистами из команды благотворительной организации Laureus.

Камбербэтч провел с ребятами разминку, а после вышел на поле, чтобы продемонстрировать собственные навыки игры в футбол. Ребята также сделали множество фотографий с знаменитым актером, и сам Бенедикт запечатлел себя с юными спорсменами.

В конце февраля Камбербэтч станет ведущим церемонии вручения спортивных наград Laureus World Sports Awards 2018 в Монако.-0-