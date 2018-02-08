Бенедикт Камбербэтч сыграл в футбол с детьми

На днях британский актер Бенедикт Камбербэтч посетил общественный спортивный центр в Лондоне и пообщался с юными футболистами из команды благотворительной организации Laureus.
Камбербэтч провел с ребятами разминку, а после вышел на поле, чтобы продемонстрировать собственные навыки игры в футбол. Ребята также сделали множество фотографий с знаменитым актером, и сам Бенедикт запечатлел себя с юными спорсменами.
В конце февраля Камбербэтч станет ведущим церемонии вручения спортивных наград Laureus World Sports Awards 2018 в Монако.-0-
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