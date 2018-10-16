Беременную Меган Маркл засыпали подарками во время визита в Австралию

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меньше суток прошло с момента официального заявления о беременности Меган Маркл, а королевскую пару уже засыпали детскими подарками. Об этом сообщает CNN.

Новость об ожидании первенца была объявлена 15 октября, когда герцог и герцогиня Сассекские отправились в тур по Австралии. Первый день официального визита Меган и Гарри начали с церемонии приветствия в Доме адмиралтейства в Сиднее. Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув с женой вручили им традиционные австралийские подарки - пару детских сапог-угг и мягкую игрушку-кенгуру.

После официальных мероприятий герцоги Сассекские посетили зоопарк Таронга в Сиднее, где познакомились с двумя коалами, детенышей которых по случаю королевского визита назвали Меган и Гарри. Затем королевская чета встретилась с поклонниками, которые провели много часов в ожидании встречи с парой. Многие из них также преподнесли подарки для будущего ребенка Гарри и Меган.

Торжественная церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл прошла в в Виндзорском замке 19 мая 2018 года. Ребенок королевской четы, который должен появиться на свет весной 2019 года, станет седьмым в очереди на королевский трон Великобритании.-0-