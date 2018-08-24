Безвредной для здоровья дозы алкоголя не существует - ученые

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алкоголь даже в небольших количествах представляет опасность для человеческого здоровья, безвредной, а тем более полезной, дозы спиртного не существует. К такому выводу пришли ученые, обобщив архивные данные и исследования свыше 500 экспертов в данной области, сообщает французское информагентство Agence France-Presse.

В поле зрения исследователей оказались 2,8 млн человек из 195 стран мира. Специалисты опровергли миф о том, что алкоголь в небольших количествах сокращает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. По последним данным, употребление спиртного повышает вероятность возникновения целого ряда заболеваний. Так, 10-граммовая порция алкоголя, эквивалентная бокалу вина или небольшой банке пива, увеличивает на 0,5% риск развития, по крайней мере, одного из более чем 20 заболеваний. По словам специалиста Вашингтонского университета Эммануэлы Гакидоу, в мировом масштабе это ежегодно приводит к 100 тыс. смертей, которых можно было бы избежать.

Согласно данным ученых, в 2016 году употребление алкоголя занимало седьмое место в списке основных факторов преждевременной смерти. На первых шести позициях оказались гипертония, курение, недоношенность, сахарный диабет, ожирение, загрязнение окружающей среды.-0-