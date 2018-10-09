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Библию перевели на тысячный язык

Калейдоскоп 09.10.2018 | 00:34

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Южном Судане, где проживает народность келико, отпраздновали перевод Библии на тысячный язык мира. Об этом сообщило0 издание Christian Post.

Церемония освящения Нового Завета на языке келико прошла в лагере беженцев Биди-Биди, втором по величине лагере беженцев, где сегодня проживает 250 тысяч человек. Тысяча языков, на которые Библия переведена, - это десятая часть всех языков мира.

Продолжаются переводы Библии на 2500 языков, многие из них скоро будут закончены.

Осталось еще около 1600 языков, на которые перевод еще не начинался.

Перевести Священное Писание на все языки мира планируют к 2025 году.-0-

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литература, религия
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