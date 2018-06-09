Билл Гейтс подарит каждому выпускнику колледжа США книгу

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс выступил с инициативой подарить каждому выпускнику колледжей США возможность скачать книгу Ганса Рослинга "Фактологичность".
Автор издания — шведский врач и профессор по вопросам международного здравоохранения. Книга вышла в апреле.
Билл Гейтс называет ее "одной из самых важных книг, которые я когда-либо читал" и "незаменимым руководством для того чтобы задуматься о мире". Гейтс считает, то книгу будет полезно прочитать каждому и особенно тем, кто переходит после окончания колледжа на следующий этап жизни.
Бесплатную электронную версию книги получат около 4 млн выпускников колледжей США.
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