Бластер Хана Соло из "Звездных войн" продали на аукционе за $550 тысяч

Муляж оружия Хана Соло из киносаги "Звездные войны" продан на аукционе в США за $550 тысяч. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Продан был бластер Хана Соло, роль которого исполнял Харрисон Форд. Данный реквизит был создан специально для шестого эпизода под названием "Возвращение джедая", вышедшего в 1983 году. До аукциона оружие находилось в частной коллекции одного из художников-декораторов фильма. После аукциона бластер попал в сеть музеев, которые выставляют самые необычные образцы мировой культуры.

Торги проходили в Лас-Вегасе, на них были представлены различные вещи, связанные с киноиндустрией.