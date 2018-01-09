BMW M5 непрерывно дрифтовал в течение восьми часов - видео

Новая модель BMW M5 установила рекорд Гиннесса по самому продолжительному управляемому заносу. В этом состоянии автомобиль находился около 8 часов, пользуясь дозаправкой на ходу.

Рекордный заезд провели в центре отделения BMW Performance, расположенном в американском штате Южная Каролина. За рулем "пятерки" находился инструктор американской школы водительского мастерства BMW Йохан Шварц. Кстати, именно ему принадлежит предыдущее достижение BMW, установленное в 2013 году.

Пять лет назад мастер вождения преодолел 82,5 км, миновав боком 322,5 круга. В этот раз он держал спорткар в управляемом заносе в течение 2 000 кругов, пройдя невероятные 374,17 км. Это более чем в два раза превышает прежний рекорд июня 2017 года, когда на Toyota GT86 преодолели в дрифте 165,04 км за 5 часов 46 минут.

Для дозаправки использовали M5 предыдущего поколения. Ее провели пять раз. Для этого двум машинам пришлось кружиться в синхронном "вальсе" на протяжении 63,16 км. Это также нашло отражение в Книге рекордов. При этом правила не запрещали остановиться и спокойно залить горючее.