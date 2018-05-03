Bon Jovi и Queen оказались последними в рейтинге лучших рок-музыкантов мира

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты портала Vulture представили рейтинг лучших музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла. Последние из 214 позиций достались группам Bon Jovi, Queen и Journey, сообщают информагентства.

По мнению критиков, Bon Jovi более чем за 30 лет самостоятельно не выпустили ни одного настоящего хита. Однако самой переоцененной группой эксперты называют Queen. Они отмечают, что творчество группы изначально не имело ничего общего с рок-н-роллом. Популярность музыкантов в США была крайне недолгой, однако на родине им действительно удалось прославиться.

Список выдающихся рок-звезд возглавил Чак Берри - американский исполнитель, признанный одним из "отцов" рок-н-ролла. В пятерку лидеров также попали The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли и Джеймс Браун.

На 205-й строчке расположились Red Hot Chili Peppers, Deep Purple досталась 202-я позиция, а группе Green Day - 193-я. Легендарная Metallica удостоилась лишь 176 места, на 170 позиции оказались Guns N' Roses, опередившие The Doors всего на две ступеньки. В сотню вошли AC/DС (94-е место), Тупак Шакур (84-е место), Мадонна (83-е место), Элтон Джон (59-е место), Майкл Джексон (58-е место). Группе Led Zeppelin эксперты отвели 13 строчку, а Nirvana заняла 8-ю.

Зал славы рок-н-ролла - музей в Кливленде (США), посвященный наиболее известным и влиятельным личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию.-0-