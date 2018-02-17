Борщ помогает похудеть - ученые

Долгое время считалось, что борщ, приготовленный по классическому рецепту, является одним из самых калорийных блюд. Однако входящая в его состав свекла помогает поддерживать вес на стабильной отметке и даже сбрасывать его.

Исследователи Денис Мур и Эндрю Ригал из Национального медицинского университета Великобритании организовали исследование, в рамках которого они отобрали 100 женщин разной комплекции и возраста. На протяжении 30 дней они употребляли борщ со свеклой и томатами четыре раза в неделю.

На две порции блюда использовали одну свеклу среднего размера. В итоге почти половина участниц эксперимента сбросили не менее 5 кг каждая, а семь девушек потеряли по 10 кг.

Таким образом выяснилось, что свекольный сок ускоряет метаболизм и помогает похудеть без длительных физических упражнений и диет.