Борщ помогает похудеть - ученые

Долгое время считалось, что борщ, приготовленный по классическому рецепту, является одним из самых калорийных блюд. Однако входящая в его состав свекла помогает поддерживать вес на стабильной отметке и даже сбрасывать его.
Исследователи Денис Мур и Эндрю Ригал из Национального медицинского университета Великобритании организовали исследование, в рамках которого они отобрали 100 женщин разной комплекции и возраста. На протяжении 30 дней они употребляли борщ со свеклой и томатами четыре раза в неделю.
На две порции блюда использовали одну свеклу среднего размера. В итоге почти половина участниц эксперимента сбросили не менее 5 кг каждая, а семь девушек потеряли по 10 кг.
Таким образом выяснилось, что свекольный сок ускоряет метаболизм и помогает похудеть без длительных физических упражнений и диет.
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