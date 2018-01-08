Брэд Питт боролся на аукционе за право посмотреть "Игру престолов" в компании Эмилии Кларк и Кита Харингтона

Недавно состоялся благотворительный аукцион, организуемый актером Шоном Пеном. На нем одним из лотов был просмотр сериала "Игра престолов" в компании актрисы Эмилии Кларк, исполнившей роль Дейенерис Таргариен в сериале. За право посмотреть "Игру престолов" в столь приятной компании боролся и Брэд Питт, однако проиграл неизвестному сопернику.

Торги начались с двадцати тысяч долларов и эта сумма быстро начала расти. Сначала Питт предложил восемьдесят тысяч долларов, вскоре он увеличил сумму до девяноста тысяч долларов. А когда Кит Харингтон (Джон Сноу) добавил себя в сделку, Питт расщедрился на 120 тысяч долларов. Правда, в зале оказался более щедрый покупатель, предложивший 160 тысяч долларов. Его имя не называется.

Брэд Питт на аукционе

И Эмилия Кларк, и Кит Харингтон присутствовали в зале и наблюдали за ходом аукциона. Все собранные на мероприятии средства передадут организациям, занимающимся устранением последствий стихийных бедствий на Гаити. Среди гостей было много имен мирового масштаба – Леонардо Ди Каприо, Арнольд Шварценнегер и многие другие.