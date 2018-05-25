Брэнд Walt Disney - в десятке самых дорогих в мире

Брэнд Walt Disney вошел в десятку самых дорогих в мире. В рейтинге, который ежегодно составляет издание Forbes, эта компания заняла восьмое место, опередив автомобильный концерн Toyota и корпорацию AT&T.

Стоимость брэнда Walt Disney практически такова, что и стоимость брэнда компании Samsung. Она составляет $47,5 млрд. За прошлый год брэнд Walt Disney подорожал на восемь процентов.

Walt DIsney – единственная в первой десятке рейтинга компания, которая занимается в сфере кинопроизводства.

На первом месте в рейтинге - компания Apple. Стоимость ее брэнда - $182 млрд. Второе и третье места - у компаний Google ($132 млрд) и Microsoft ($104 млрд).