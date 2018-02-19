Британец обнаружил в саду осадки в виде акулы

26-летний житель Великобритании Джеймс Хилл очень удивился, когда в его двор свалилась полуметровая кошачья акула. Хищник к моменту обнаружения был мертв, сообщают новостные агентства.

Необычные осадки выпали в графстве Кент, в районе прибрежного города Уитстабл. Хилл, работающий спасателем, в это время пил чай на своей кухне. К нему подошел отец и спросил, как называется странная рыба длиной около 60 см со сплющенным носом. Хилл предположил, что это кошачья акула, на что отец предложил ему выйти в сад и идентифицировать упавшее с неба создание.

Рыба была мертвой как минимум двое суток. Мужчины предположили, что ее выронила чайка или баклан, переоценившие свои силы и пытавшиеся дотащить лакомый кусок до гнезда.