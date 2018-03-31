Британка без вещей и босиком ушла медитировать в лес в Бразилии

Гражданка Великобритании Кэтрин Брюстер 25 марта оставила все свои личные вещи, в том числе и мобильный телефон с обувью, и ушла в лес на юге Бразилии, сообщает The Guardian.

Тревогу забили соседи 27-летней девушки по эко-общине, в которой она проживала последнее время. Они и сообщили в полицию о пропаже. По словам жителей эко-комунны, британка почти не участвовала в жизни общины и не завела там друзей. С собой она взяла только паспорт и кредитную карту, а после ушла в лес, ни с кем не попрощавшись. Соседи отмечали, что она и прежде уходила в лес чтобы помедитировать, но на долго не пропадала.

Вскоре к поискам подключились активисты и мать девушки. Ее удалось найти 30 марта в лесу. Она самостоятельно соорудила себе хижину из листьев бананового дерева, где и жила. Девушка пила воду из рек, а питалась корнями деревьев и фруктами. Она рассказала, что несколько дней назад заблудилась, но быстро приспособилась к новому образу жизни.

Девушка была голодна, но в целом не пострадала. Спасатели несли ее назад на руках, потому что она сильно порезалa ноги.