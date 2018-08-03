Британские ученые определили происхождение строителей Стоунхенджа

Британские ученые в большой долей вероятности определили, что строители доисторического памятника Стоунхендж, расположенного на юге Англии, были родом с запада острова Великобритания, из Уэльса. Об этом сообщила газета The Independent.

Ученые исследовали останки 25 людей, которые были захоронены недалеко от Стоунхенджа в каменном веке вскоре после начала строительства памятника. Для этого был использован метод изотопного анализа, позволяющий установить географический регион, где человек обитал в начальный этап своей жизни.

Исследования показали, что 10 из 25 древних людей были родом из западной части Великобритании, пять из них происходили из юго-западных районов Уэльса. Именно из этой местности были принесены камни, послужившие материалом для самой древней части Стоунхенджа.

До недавнего времени считалось, что место рождения людей, похороненных возле Стоунхенджа, нельзя установить, поскольку их останки были кремированы. Но ученые из Оксфордского и Брюссельского университетов пришли к выводу, что кремация не только не уничтожает изотопы, необходимые для проведения анализов, но и защищает их от загрязнения посторонними веществами.

Стоунхендж расположен на юге Англии. Комплекс был возведен и перестраивался с 3100 до 1600 года до н.э. Он представляет два круга из вкопанных в землю гигантских обтесанных камней, самые высокие достигают 7,5 м.