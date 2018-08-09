Британские ученые выяснили, почему коты любят коробки

Исследователи университета Линкольна определили, что коты пользуются коробками не только для забавы. Оказывается, нахождение в тесном пространстве помогает мозгу животного выделять эндорфины.
Когда коты сидят в коробке, они ощущают себя счастливее и спокойнее. Также такое положение помогает отпустить стресс и полностью расслабиться. Ученые отметили, что кот, у которого есть своя коробка, привыкает к новому дому в два раза быстрее.
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