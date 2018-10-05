Британцы названы самой расточительной нацией в Европе

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по выбору экологического аудита назвал самую расточительную нацию в Европе. По информации комитета, больше всего избыточной продажи одежды в Великобритании. Об этом сообщает интернет-издание The Independent.
Британцы покупают больше других наций в Европе, объемы продаж одежды возросли в два раза по сравнению с минувшим десятилетием.
В комитете призвали бороться с такой расточительностью. В британский парламент пригласили руководителей десяти крупнейших брендов.
Комитет по выбору экологического аудита считает, что торговля одеждой оказывает большое влияние на экологию планеты, и производители должны отвечать за это.-0-
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