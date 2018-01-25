25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская актриса и общественный деятель Брижит Бардо выпустила книгу мемуаров "Слезы в бою", сообщает ТАСС.

Сегодня мемуары поступили в продажу во Франции. 83-летняя актриса отметила, что это будет ее последняя книга.

"Слезы в бою" выпущены французским издательством Plon. На страницах новой книги Брижит Бардо делится своим видением мира и общества, мыслями о том, что для нее означают популярность, любовь, красота, старость и смерть. Также в мемуарах всемирно известная киноактриса признается, что никогда не чувствовала себя красивой, поэтому была не уверена в себе.

"Меня считали одной из самых популярных мировых звезд, и все же я ничто. Я всегда жила с мыслью, что мы неизбежно теряем то, что имеем, и моя молодость, красота, свежесть не были исключением. От моей молодости у меня мало что осталось, за исключением души ребенка, которого продолжают изумлять какие-то мелочи", - пишет в мемуарах Брижит Бардо.

Актриса рассказала, что ее никогда не привлекали роскошь, богатство, ювелирные украшения. "Все это я оставила, потому что у меня была убежденность, что главное - это служение своему делу, делу спасения животных", - подчеркивает зоозащитница. "Пока животное считается низшим видом, на который приходится множество страданий, который убивают для наших нужд, нашего досуга и удовольствий, я не буду частью этой дикой и кровожадной расы", - отмечает Бардо в своей книге.

Брижит Бардо завершила актерскую карьеру в 1973 году, чтобы дальнейшую жизнь посвятить защите живой природы. В 1986 году на собственные средства она основала в французском городе Сен-Тропе специальный фонд. Светских или официальных церемоний она старается избегать.

Свою предыдущую книгу "Я играю", которая вышла в октябре 2017 года, Брижит Бардо посвятила музыкальной карьере, которая была неотъемлемой частью ее творческого пути.-0-