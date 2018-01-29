Бруно Марс получил "Грэмми" за лучшую песню года

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Песня "That's What I Like" в исполнении Бруно Марса признана лучшей на 60-й церемонии вручения премии академии звукозаписи США "Грэмми", сообщают информагентства.
"That's What I Like" также принесла Бруно Марсу победу в категориях "Лучшая песня в стиле R&B" и "Лучшее R&B исполнение". Кроме того, исполнитель получил премии в номинациях "Лучший альбом в стиле R&B" и "Лучший составной не классический альбом" за "24K Magic", одноименная композиция из него победила в номинации "Лучшая запись года".
Претендентами на звание "Лучшей песни года" были композиции "Despacito" Луиса Фонси, "Issues" Джулии Майклз , "4:44" Джея Зи и "1-800-273-8255" рэпера Лоджика.
Церемония вручения премии (Grammy Awards) прошла 28 января вечером на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, трансляцию вел телеканал CBS.-0-
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