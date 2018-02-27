Бумажные стаканчики в британских кафе Starbucks станут платными

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть кофеен Starbucks в Великобритании ввела плату за одноразовые бумажные стаканчики. Об этом сообщают Fox News.
Каждый бумажный стаканчик обойдется посетителям в пять пенсов. Плата, по предварительным опросам, сможет побуждать покупателей к использованию многоразовой керамической посуды.
Подобным способом компания стремится сократить объемы бумажных отходов, непригодных для утилизации.
Эксперимент запустят в 25 ресторанах Лондона, он продлится три месяца. Вырученные от бумажных стаканчиков деньги Starbucks обещает передать экологическим организациям. -0-
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