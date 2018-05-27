Бутылку вина продали во Франции за 103 тыс. евро

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции бутылка вина ушла с аукциона за рекордные 103 тыс. евро, сообщают информагентства.
В раритетной бутылке емкостью 0,87 л запечатан особый сорт сухого белого вина - так называемое желтое вино. Для его изготовления был использован виноград урожая 1774 года. Коллекционеры называют это вино одним из старейших в мире.
На этом же аукционе ушли с молотка еще две винтажные бутылки вина из той же коллекции, их выкупили за 76,25 тыс. и 73,2 тыс. евро.
Организаторы аукциона признались: они не рассчитывали, что вино может быть продано по такой высокой цене. Почти 250 лет оно находилось в семейном погребе в Арбуа, благодаря чему сохранило свои свойства. Покупателями стали канадцы и посредник из Франции, который приобрел вино для американцев.
Эксперты оценивают эту марку вина на 9,4 по десятибалльной шкале. В этом же погребе в Арбуа хранится еще около сотни бутылок редких вин.-0-
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