Cериал "Корона" получил больше всего номинаций на BAFTA TV Craft Award

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA TV Craft Award. Эту награду ежегодно получают создатели лучших сериалов и тв-шоу.
В этом году самое большое количество номинаций получил сериал "Корона", рассказывающий о молодости королевы Великобритании Елизаветы II. Награды могут получить сценарист, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-постановщик и монтажер.
Также номинированы сериалы "Табу", "Oстрые козырьки" и "Игра престолов".
Церемония пройдет 22 апреля в Лондоне.
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