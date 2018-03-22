Cериал "Корона" получил больше всего номинаций на BAFTA TV Craft Award

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов премии BAFTA TV Craft Award. Эту награду ежегодно получают создатели лучших сериалов и тв-шоу.

В этом году самое большое количество номинаций получил сериал "Корона", рассказывающий о молодости королевы Великобритании Елизаветы II. Награды могут получить сценарист, художник по костюмам, звукорежиссер, художник-постановщик и монтажер.

Также номинированы сериалы "Табу", "Oстрые козырьки" и "Игра престолов".

Церемония пройдет 22 апреля в Лондоне.