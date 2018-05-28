Чудо-женщина может стать ведущей "Евровидения-2019"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актрису Галь Гадот, сыгравшую Чудо-женщину в одноименном блокбастере от Marvel, пригласили на роль ведущей конкурса "Евровидение", который должен пройти в Израиле в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на государственное израильское радио "Кан".

В настоящее время Галь Гадот рассматривает официальное предложение, поступившее от организаторов конкурса.

Израильская актриса и модель Галь Гадот в возрасте 18 лет завоевала титул "Мисс Израиль", после чего представляла страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже она прославилась благодаря участию в фантастических боевиках "Бэтмен против Супермена", "Чудо-женщина", "Лига справедливости", а также серии фильмов "Форсаж" (4-6).-0-